Soirée blind-test Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Soirée blind-test Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 10 octobre 2025.

Soirée blind-test

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 20:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Incollable en musique ? Rejoignez-nous et testez vos connaissances musicales dans une ambiance conviviale.

Que le meilleur gagne ! Public adulte

.

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Don’t know the first thing about music? Join us and test your musical knowledge in a friendly atmosphere.

May the best player win! Adult public

German :

Unerreichbar in Sachen Musik? Machen Sie mit und testen Sie Ihr Musikwissen in einer freundlichen Atmosphäre.

Möge der Beste gewinnen! Erwachsenes Publikum

Italiano :

Non sapete nulla di musica? Unitevi a noi e mettete alla prova le vostre conoscenze musicali in un’atmosfera amichevole.

Che vinca il migliore! Per gli adulti

Espanol :

¿No sabes nada de música? Únete a nosotros y pon a prueba tus conocimientos musicales en un ambiente agradable.

¡Que gane el mejor! Para adultos

L’événement Soirée blind-test Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme