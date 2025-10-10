Soirée blind-test Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Soirée blind-test Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence vendredi 10 octobre 2025.
Soirée blind-test
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 20:00:00
2025-10-10
Incollable en musique ? Rejoignez-nous et testez vos connaissances musicales dans une ambiance conviviale.
Que le meilleur gagne ! Public adulte
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
English :
Don’t know the first thing about music? Join us and test your musical knowledge in a friendly atmosphere.
May the best player win! Adult public
German :
Unerreichbar in Sachen Musik? Machen Sie mit und testen Sie Ihr Musikwissen in einer freundlichen Atmosphäre.
Möge der Beste gewinnen! Erwachsenes Publikum
Italiano :
Non sapete nulla di musica? Unitevi a noi e mettete alla prova le vostre conoscenze musicali in un’atmosfera amichevole.
Che vinca il migliore! Per gli adulti
Espanol :
¿No sabes nada de música? Únete a nosotros y pon a prueba tus conocimientos musicales en un ambiente agradable.
¡Que gane el mejor! Para adultos
L’événement Soirée blind-test Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme