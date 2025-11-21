Soirée Blind test Saint-Sauveur-le-Vicomte
Soirée Blind test Saint-Sauveur-le-Vicomte vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Blind test
3 BIs Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Retrouvez nous à la médiathèque de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour une soirée blind test ! Le principe un grand quiz sur la musique pour tester vos connaissances, découvrir des pépites ou redécouvrir des grands classiques. .
3 BIs Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
