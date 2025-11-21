Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Blind test Saint-Sauveur-le-Vicomte

Soirée Blind test Saint-Sauveur-le-Vicomte vendredi 21 novembre 2025.

Soirée Blind test

3 BIs Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2025-11-21 18:30:00
Retrouvez nous à la médiathèque de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour une soirée blind test ! Le principe un grand quiz sur la musique pour tester vos connaissances, découvrir des pépites ou redécouvrir des grands classiques.   .

3 BIs Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03  louiseread@sslv.fr

