Soirée Blind Test Saint-Sever

Soirée Blind Test Saint-Sever vendredi 5 décembre 2025.

Soirée Blind Test

Salle Hubert Baillet Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Affrontez vous dans une ambiance bonne enfant sur fond de rivalité musicale !! Au programme: jeux de société musicaux, Blind Test et karaoké.

Tout public.

Affrontez vous dans une ambiance bonne enfant sur fond de rivalité musicale !! Au programme: jeux de société musicaux, Blind Test et karaoké.

Tout public. .

Salle Hubert Baillet Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

English : Soirée Blind Test

Compete in a friendly atmosphere against a backdrop of musical rivalry! On the program: musical board games, blind tests and karaoke.

All ages.

German : Soirée Blind Test

Treten Sie in einer kindgerechten Atmosphäre gegeneinander an, um musikalische Rivalitäten zu entfachen! Programm: Musikalische Gesellschaftsspiele, Blind Test und Karaoke.

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Gareggiate l’uno contro l’altro in un’atmosfera bonaria sullo sfondo della rivalità musicale! In programma: giochi musicali da tavolo, prove al buio e karaoke.

Per tutte le età.

Espanol : Soirée Blind Test

Compite contra los demás en un ambiente desenfadado y con la rivalidad de la música como telón de fondo En el programa: juegos de mesa musicales, pruebas a ciegas y karaoke.

Para todos los públicos.

L’événement Soirée Blind Test Saint-Sever a été mis à jour le 2025-08-26 par Landes Chalosse