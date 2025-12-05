Soirée Blind Test Saint-Sever
Soirée Blind Test Saint-Sever vendredi 5 décembre 2025.
Soirée Blind Test
Salle Hubert Baillet Saint-Sever Landes
2025-12-05
Affrontez vous dans une ambiance bonne enfant sur fond de rivalité musicale !! Au programme: jeux de société musicaux, Blind Test et karaoké.
Tout public.
Salle Hubert Baillet Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com
English : Soirée Blind Test
Compete in a friendly atmosphere against a backdrop of musical rivalry! On the program: musical board games, blind tests and karaoke.
All ages.
German : Soirée Blind Test
Treten Sie in einer kindgerechten Atmosphäre gegeneinander an, um musikalische Rivalitäten zu entfachen! Programm: Musikalische Gesellschaftsspiele, Blind Test und Karaoke.
Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Gareggiate l’uno contro l’altro in un’atmosfera bonaria sullo sfondo della rivalità musicale! In programma: giochi musicali da tavolo, prove al buio e karaoke.
Per tutte le età.
Espanol : Soirée Blind Test
Compite contra los demás en un ambiente desenfadado y con la rivalidad de la música como telón de fondo En el programa: juegos de mesa musicales, pruebas a ciegas y karaoke.
Para todos los públicos.
