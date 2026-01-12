Soirée Blind Test Le She & Il Treffiagat

Soirée Blind Test

Le She & Il 3 Avenue du Port Treffiagat Finistère

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Soirée Blind Test avec Ré Animations ! .

Le She & Il 3 Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 48 10 97 44

