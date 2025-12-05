Soirée Blind Test V and B V and B Romans-sur-Isère

Soirée Blind Test V and B

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-05 19:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

C’est votre dernière chance pour vous armer de la télécommande, affûter vos oreilles et devenir les derniers vainqueurs de 2025 du grand blind test au V and B ! Préparez-vous à passer une soirée rythmée par la musique, les défis et un max de bonne humeur!

V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

It’s your last chance to arm yourself with the remote control, sharpen your ears and become the last 2025 winners of the big blind test at V and B! Get ready for an evening of music, challenges and lots of fun!

L’événement Soirée Blind Test V and B Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-26 par Valence Romans Tourisme