Soirée Blind Test V and B V and B Romans-sur-Isère

Début : 2025-12-05 19:30:00
2025-12-05
C’est votre dernière chance pour vous armer de la télécommande, affûter vos oreilles et devenir les derniers vainqueurs de 2025 du grand blind test au V and B ! Préparez-vous à passer une soirée rythmée par la musique, les défis et un max de bonne humeur!
V and B 3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr
English :
It’s your last chance to arm yourself with the remote control, sharpen your ears and become the last 2025 winners of the big blind test at V and B! Get ready for an evening of music, challenges and lots of fun!
