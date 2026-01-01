Soirée Blind Test Salle des fêtes Vermenton

Soirée Blind Test Salle des fêtes Vermenton samedi 31 janvier 2026.

Soirée Blind Test

Salle des fêtes Place de la République Vermenton Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Soirée Blind Test, buvette et restauration, quizz musical pour les petits et grands (tout style de musique, dessins animés, séries TV), réservation avant le 23 janvier.   .

Salle des fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 24 43 91  recre.vermentonnaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Blind Test

L’événement Soirée Blind Test Vermenton a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois