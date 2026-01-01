Soirée Blind Test Salle des fêtes Vermenton
Soirée Blind Test Salle des fêtes Vermenton samedi 31 janvier 2026.
Soirée Blind Test
Salle des fêtes Place de la République Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
Soirée Blind Test, buvette et restauration, quizz musical pour les petits et grands (tout style de musique, dessins animés, séries TV), réservation avant le 23 janvier. .
Salle des fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 24 43 91 recre.vermentonnaise@gmail.com
