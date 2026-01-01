Soirée Blind Test Salle des fêtes Vermenton

Soirée Blind Test

Salle des fêtes Place de la République Vermenton Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée Blind Test, buvette et restauration, quizz musical pour les petits et grands (tout style de musique, dessins animés, séries TV), réservation avant le 23 janvier. .

Salle des fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 24 43 91 recre.vermentonnaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Blind Test

L’événement Soirée Blind Test Vermenton a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois