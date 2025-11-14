Soirée blind test Salle des fêtes de Vernègues Vernègues

Soirée blind test

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 21h30. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône

Après le théâtre d’improvisation Les Hommes du Président , l’OMSC vous propose de poursuivre la soirée avec un grand blind test !

Venez tester vos connaissances musicales en famille ou entre amis !



Buvette sur place, assiettes de charcuteries et fromages et formule enfants sur réservation.





Les personnes ayant réservé leurs places en amont seront prioritaires. .

Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

English :

Right after the improvisation theatre Les Hommes du Président , have fun playing a blind test !

German :

Nach dem Improvisationstheater Les Hommes du Président bietet Ihnen die WOSC die Möglichkeit, den Abend mit einem großen Blindtest fortzusetzen!

Italiano :

Dopo lo spettacolo di teatro d’improvvisazione Les Hommes du Président , l’OMSC vi invita a proseguire la serata con una grande prova al buio!

Espanol :

Tras el espectáculo de teatro de improvisación Les Hommes du Président , la OMSC le invita a continuar la velada con una gran prueba a ciegas

