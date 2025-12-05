Soirée blind test Vogelgrun
Soirée blind test Vogelgrun vendredi 5 décembre 2025.
Soirée blind test
Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00
2025-12-05
Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !
Un concert live plein d’énergie et un blind test pour tester vos connaissances musicales sur les incontournables de la chanson française avec le groupe Sawadee. .
Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr
