Saint-Martin-d’Août

Soirée blind test vol.3

Espace Montferrat Saint-Martin-d’Août Drôme

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Gratuit

blind test 3€

initiation à la Kisomba 10€

blind test+ initiation + 1 pizza = 20€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez participer à la soirée blind et tentez de gagner des surprises pour les meilleures équipes. Une initiation à la Kizomba (danse) est également proposée à 17h30. Buvette et petite restauration sur place. (CB non-acceptée).

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Espace Montferrat Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 38 82 00 lamasdesplaines@gmail.com

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English :

Come and take part in the blind evening and try to win surprises for the best teams. An introduction to Kizomba (dance) is also on offer at 5.30pm. Refreshments and snacks on site. (Credit cards not accepted).

L’événement Soirée blind test vol.3 Saint-Martin-d’Août a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche