Soirée blindtest au Vacarme Exquis Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08 20:00:00
2025-10-08
Le Blindtest du Vacarme Exquis est de retour !
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
English :
The Vacarme Exquis Blindtest is back!
German :
Der Blindtest von Vacarme Exquis ist wieder da!
Italiano :
Il Vacarme Exquis Blindtest è tornato!
Espanol :
¡Vuelve el Vacarme Exquis Blindtest!
