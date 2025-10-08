Soirée blindtest au Vacarme Exquis Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Soirée blindtest au Vacarme Exquis Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence mercredi 8 octobre 2025.

Soirée blindtest au Vacarme Exquis

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 20:00:00
fin : 2025-10-08 20:00:00

Date(s) :
2025-10-08

Le Blindtest du Vacarme Exquis est de retour !
  .

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25  contact@vacarmeexquis.com

English :

The Vacarme Exquis Blindtest is back!

German :

Der Blindtest von Vacarme Exquis ist wieder da!

Italiano :

Il Vacarme Exquis Blindtest è tornato!

Espanol :

¡Vuelve el Vacarme Exquis Blindtest!

L’événement Soirée blindtest au Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-03 par Valence Romans Tourisme