Soirée Blindtest, Café – Epicerie Kaf’Epi, Athis-Val-de-Rouvre

Soirée Blindtest Vendredi 6 mars, 19h30 Café – Epicerie Kaf’Epi Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:30:00+01:00

Café – Epicerie Kaf’Epi 61100 ségrie fontaine, 6 rue de la suisse normande Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

Soirée Blindtest à Ségrie Fontaine. Venez tester vos connaissances musicales ! Pensez à former vos équipes !