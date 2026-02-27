Soirée Blindtest Caserne Mellinet/La Générale Nantes
Soirée Blindtest Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 5 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 19:00 –
Gratuit : oui Tout public
Le duo Tim et Titouan diplomés par la fédération du blindtest françaisLa Générale vous propose un Bingo musical en tout genresEntrée libre, à partir de 19hBar ouvert pour les musicologues
Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
07.49.89.54.65
