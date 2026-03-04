Soirée Blindtest, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes
Le duo Tim et Titouan diplomés par la fédération du blindtest français
La Générale vous propose un Bingo musical en tout genres
Entrée libre, à partir de 19h
Bar ouvert pour les musicologues
Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lagenerale.casernemellinet@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.49.89.54.65 »}]
Tu penses être un as de la musique ? Tim et Titouan animent une soirée Blindtest à la Générale soirée blindtest