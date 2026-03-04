Soirée Blindtest, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Soirée Blindtest Jeudi 5 mars, 19h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Le duo Tim et Titouan diplomés par la fédération du blindtest français

La Générale vous propose un Bingo musical en tout genres

Entrée libre, à partir de 19h

Bar ouvert pour les musicologues

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Tu penses être un as de la musique ? Tim et Titouan animent une soirée Blindtest à la Générale soirée blindtest