Soirée Blindtest Chevanceaux

Soirée Blindtest

Début : 2025-11-21 20:00:00
Vous avez une petite revanche à prendre ou bien simplement une envie de passer une bonne soirée en famille ou entre amis ?Soirée Blindtest, animée par Simon Boyer.
52 avenue de Paris Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 66 33 23 

English :

Whether you’re looking for a little revenge, or just want to spend a pleasant evening with family and friends, we’ve got a Blindtest evening for you, hosted by Simon Boyer.

German :

Sie haben eine kleine Revanche vor oder einfach Lust, einen schönen Abend mit Familie oder Freunden zu verbringen? Blindtest-Abend, moderiert von Simon Boyer.

Italiano :

Se siete in cerca di una piccola rivincita o volete semplicemente godervi una serata con la famiglia e gli amici, c’è una serata Blindtest condotta da Simon Boyer.

Espanol :

Si busca una pequeña revancha, o simplemente quiere disfrutar de una velada con la familia y los amigos, hay una velada Blindtest organizada por Simon Boyer.

