Soirée Blindtest Chevanceaux
Soirée Blindtest Chevanceaux vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Blindtest
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Vous avez une petite revanche à prendre ou bien simplement une envie de passer une bonne soirée en famille ou entre amis ?Soirée Blindtest, animée par Simon Boyer.
52 avenue de Paris Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 66 33 23
English :
Whether you’re looking for a little revenge, or just want to spend a pleasant evening with family and friends, we’ve got a Blindtest evening for you, hosted by Simon Boyer.
German :
Sie haben eine kleine Revanche vor oder einfach Lust, einen schönen Abend mit Familie oder Freunden zu verbringen? Blindtest-Abend, moderiert von Simon Boyer.
Italiano :
Se siete in cerca di una piccola rivincita o volete semplicemente godervi una serata con la famiglia e gli amici, c’è una serata Blindtest condotta da Simon Boyer.
Espanol :
Si busca una pequeña revancha, o simplemente quiere disfrutar de una velada con la familia y los amigos, hay una velada Blindtest organizada por Simon Boyer.
L’événement Soirée Blindtest Chevanceaux a été mis à jour le 2025-10-28 par Offices de Tourisme de Jonzac