Soirée Blindtest Chez Loïc Plougasnou

Soirée Blindtest

Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien Plougasnou Finistère

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Dîner animé, avec quiz musical par équipe de 4 à 8 personnes. Composez votre équipe et n’oubliez pas de venir avec une tenue flashy ! Début du jeu à 19h.

Menu à 17 € par personne

– apéritif

– entrée potage de saison

– plat ragoût mécanique & gratin dauphinois

– dessert gâteau aux agrumes et café/thé

Vins en supplément

Places limitées, réservations par téléphone ou formulaire disponible en ligne https://comitedesfeteskermouster.fr

Inscriptions pour le 31/01/2026 (adultes + 16 ans uniquement). .

Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 79 50 78

