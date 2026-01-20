Soirée Blindtest Chez Loïc Plougasnou
Soirée Blindtest Chez Loïc Plougasnou samedi 7 février 2026.
Soirée Blindtest
Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Dîner animé, avec quiz musical par équipe de 4 à 8 personnes. Composez votre équipe et n’oubliez pas de venir avec une tenue flashy ! Début du jeu à 19h.
Menu à 17 € par personne
– apéritif
– entrée potage de saison
– plat ragoût mécanique & gratin dauphinois
– dessert gâteau aux agrumes et café/thé
Vins en supplément
Places limitées, réservations par téléphone ou formulaire disponible en ligne https://comitedesfeteskermouster.fr
Inscriptions pour le 31/01/2026 (adultes + 16 ans uniquement). .
Chez Loïc 29 route de Saint Sébastien Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 79 50 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Blindtest Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-20 par OT BAIE DE MORLAIX