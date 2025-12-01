Soirée Blindtest Pré Rouge Ruffey-sur-Seille

Soirée Blindtest Pré Rouge Ruffey-sur-Seille jeudi 18 décembre 2025.

Soirée Blindtest

Pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18 23:30:00

Date(s) :

2025-12-18

L’Entre Deux organise son deuxième Blindtest avec Cyril Beau au piano. Au programme plus d’une cinquantaine de morceaux revisités par notre pianiste.

thème de la soirée chanson française, musique de films.

Sur place, buvette et snack .

Pré Rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

English :

German : Soirée Blindtest

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Blindtest Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu