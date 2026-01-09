Soirée BLINDTEST Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes Vendredi 23 janvier, 19h00 Ille-et-Vilaine

Mélomane, fan de musiques de films ou amateur de défis musicaux ? Venez passer une soirée de folie avec la team de choc de Rennes Pôle Association : Maud, Mylo et Maxime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T22:00:00.000+01:00

1



Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland – Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

