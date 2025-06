Soirée blocs mystères BLOC SESSION BESANCON Chalezeule 10 juillet 2025 18:00

Doubs

Soirée blocs mystères BLOC SESSION BESANCON 1A rue du Murgelot Chalezeule Doubs

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

Viens grimper dans notre nouvelle d’escalade située à Chalezeule et tente de découvrir la cotation de 20 nouveaux blocs créés spécialement pour l’occasion !

Même si tu es débutant, viens te prendre au jeu et tente de deviner la diffuciluté des nouveaux projets inventés par nos ouvreurs.

Bar et petite restauration sur place. .

BLOC SESSION BESANCON 1A rue du Murgelot

Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 24 50 besancon@blocsession.com

English : Soirée blocs mystères

German : Soirée blocs mystères

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée blocs mystères Chalezeule a été mis à jour le 2025-06-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON