Soirée Blues Nico’zz Chaource
1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube
Début : 2025-11-22 19:30:00
Samedi 22 novembre CHAOURCE Soirée Blues Nico’zz. A partir de 19h30 au Shaka Pub.
Une soirée Blues ça vous tente ? Nico, bluesman qui reprend des standards du blues à sa façon et distille un univers plein d’influences.
Concert gratuit, restauration sur place.
Informations et réservations +33 (0)6 20 59 71 38 .
1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38
