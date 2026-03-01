Soirée Blues Rock & Chill avec Deeper Men ! Le Valhalla Ifs

Soirée Blues Rock & Chill avec Deeper Men !

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le 28 mars à 20h30, vivez une expérience musicale unique au cœur du Le Valhalla à Ifs (près de Caen). Le duo DEEPER MEN vous transporte dans un univers blues rock intimiste et chaleureux, où guitare et congas se mêlent à une voix envoûtante pour créer une ambiance détendue et conviviale.

Le 28 mars à 20h30, vivez une expérience musicale unique au cœur du Le Valhalla à Ifs (près de Caen). Le duo DEEPER MEN vous transporte dans un univers blues rock intimiste et chaleureux, où guitare et congas se mêlent à une voix envoûtante pour créer une ambiance détendue et conviviale.

Au programme des reprises de grands classiques du blues et du rock, de The Doors à Elvis Presley, ainsi que quelques compositions originales. Que vous soyez amateur de blues, passionné de rock ou simplement en quête d’une soirée musicale agréable, cette performance est idéale pour découvrir la scène locale dans un cadre accueillant et authentique.

Venez profiter d’un moment musical qui séduira autant les habitants que les visiteurs de passage, et laissez-vous emporter par le groove et l’énergie du blues live. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

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English : Soirée Blues Rock & Chill avec Deeper Men !

On 28 March at 8.30pm, enjoy a unique musical experience at Le Valhalla in Ifs (near Caen). The DEEPER MEN duo will transport you into a warm, intimate blues-rock world, where guitar and congas mingle with spellbinding vocals to create a relaxed, friendly atmosphere.

L’événement Soirée Blues Rock & Chill avec Deeper Men ! Ifs a été mis à jour le 2026-03-17 par Calvados Attractivité