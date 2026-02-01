Soirée Blues Saint-Michel-en-Grève
Soirée Blues Saint-Michel-en-Grève samedi 14 février 2026.
Soirée Blues
Salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Avec The Blue Butter Pot (Rock Garage/Blues Rock) et Heads Up Trio (Blues Acoustique).
Repas possible à 19h .
Salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 27 44 02
