Soirée Blues Saint-Michel-en-Grève

Soirée Blues

Salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève Côtes-d'Armor

2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Avec The Blue Butter Pot (Rock Garage/Blues Rock) et Heads Up Trio (Blues Acoustique).

Repas possible à 19h .

Salle des fêtes Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 27 44 02

