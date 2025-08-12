Soirée Blues Saint-Pantaléon-de-Larche
Concert de Blues à Saint Pantaléon de Larche, le mardi 12 août 2025 à 20h30 à la salle des fêtes.
Il est organisé par l’association J.E.M.E. , Jeunes Enfants Malgaches à l’Ecole qui s’occupe de scolariser des enfants à Madagascar. 18h30 ouverture buvette et stand.
Jeff Zima , on dit de lui que c’est un pyromane sur scène, autrement dit, il va mettre le feu à la salle des fêtes de Saint Pantaléon.
Super soirée et objectif humanitaire!
tarif 10€
Réservations au 0676977816 ou 0682567999. .
Place du Docteur Blusson Saint-Pantaléon-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 97 78 16
