Soirée Blues Tiger Bloom Route de Mirville Bolbec

Soirée Blues Tiger Bloom

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

TIGER BLOOM mêle rock tendre et blues flamboyant. Leur musique sincère et indépendante déploie une énergie à la fois douce et féroce. Leurs compositions mêlent mélodies entraînantes, riffs expressifs et une ambiance qui fait cohabiter l’énergie brute et la sensibilité. Sur scène, leur but est simple embarquer le public, que ce soit en le faisant bouger sur leurs morceaux les plus punchy ou en le touchant avec leurs chansons plus douces.

Ouverture des portes 20h. Bar & petite restauration sur place .

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com

L’événement Soirée Blues Tiger Bloom Bolbec a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme