Soirée Bobine et Pop Corn Médiathèque intercommunale des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Soirée Bobine et Pop Corn

Médiathèque intercommunale des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 19:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Soirée cinéma à la médiathèque avec la projection du film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, sorti en 2023.

Grégoire, Nawelle, Sabine et Chloé ont été victimes de braquages, de vols à l’arraché ou encore de viols incestueux. Ils acceptent de rejoindre une association qui utilise la justice restaurative, introduite dans le droit français en 2014. C’est ainsi qu’ils se retrouvent face aux auteurs des infractions pour tenter d’instaurer un dialogue.

Durée 1h58 .

Médiathèque intercommunale des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 07 mediatheque@cc-descombes.fr

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English : Soirée Bobine et Pop Corn

L’événement Soirée Bobine et Pop Corn Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE