SOIRÉE BODEGA DE L’AVANT FÉRIA Béziers

SOIRÉE BODEGA DE L’AVANT FÉRIA Béziers vendredi 8 août 2025.

SOIRÉE BODEGA DE L’AVANT FÉRIA

Lieu-dit Vaisseries Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Au cœur du parc centenaire du Château Vaisseries, plongez dans l’ambiance bodega de la Féria avec Laurent Pepper aux platines!

Au cœur du parc centenaire du Château Vaisseries, plongez dans l’ambiance bodega de la Féria avec Laurent Pepper aux platines!

Entrée libre réservation conseillée. .

Lieu-dit Vaisseries Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96

English :

In the heart of the century-old park of Château Vaisseries, immerse yourself in the bodega atmosphere of the Féria with Laurent Pepper on the decks!

German :

Inmitten des jahrhundertealten Parks des Château Vaisseries können Sie mit Laurent Pepper an den Plattentellern in die Bodega-Atmosphäre der Féria eintauchen!

Italiano :

Nel cuore del parco secolare di Château Vaisseries, immergetevi nell’atmosfera da bodega della Féria con Laurent Pepper in plancia!

Espanol :

En el corazón de los terrenos centenarios del Château Vaisseries, sumérjase en el ambiente de bodega de la Féria con Laurent Pepper a los platos

L’événement SOIRÉE BODEGA DE L’AVANT FÉRIA Béziers a été mis à jour le 2025-07-29 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE