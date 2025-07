Soirée bodéga du Tennis Club St Rémy Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence

Soirée bodéga du Tennis Club St Rémy Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence samedi 12 juillet 2025.

Soirée bodéga du Tennis Club St Rémy

Samedi 12 juillet 2025 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Boulevard Gambetta Arènes Barnier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Samedi 12 juillet à partir de 20h, c’est la soirée bodéga du Tennis Club à Saint-Rémy-de-Provence !

Evénement au Tennis Club de St-Rémy de Provence, le club organise une bodéga aux Arène Barnier le samedi 12 juillet.



DJ Antho SPG aux platines à partir de 20 pour une très belle soirée.



Food truck sur place. .

Boulevard Gambetta Arènes Barnier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Saturday 12th July from 8pm, it’s the Tennis Club’s bodega night in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Am Samstag, den 12. Juli, findet ab 20 Uhr der Bodéga-Abend des Tennisklubs in Saint-Rémy-de-Provence statt!

Italiano :

Sabato 12 luglio, a partire dalle 20.00, è la serata bodega del Tennis Club di Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

El sábado 12 de julio, a partir de las 20.00 horas, ¡noche de bodega en el Club de Tenis de Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Soirée bodéga du Tennis Club St Rémy Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles