SOIRÉE BODEGA ET SHOW BANDA Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes

Week-end musical et festif organisé par AMDSS Section Banda’Suzanne

Le samedi soir, soirée Bodega à partir de 20h, une soirée de folie avec la Banda’Suzanne et DJ Natee G .

Nombre de places limité à 650 pers. tarif unique en pré-vente: 10 € ou 15 € sur place.

Venez habillés en rouge et blanc !!!

Musique , fête et bonne humeur garanties!

Restauration payante sur place. Billetterie en ligne ou au V and B à Evron.

Le dimanche à 15h: show Banda. Entrée gratuite. .

English :

Musical and festive weekend organized by AMDSS Section Banda’Suzanne

