SOIRÉE BODEGA ET SHOW BANDA Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes
SOIRÉE BODEGA ET SHOW BANDA Salle Maxime Létard Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 11 avril 2026.
SOIRÉE BODEGA ET SHOW BANDA
Salle Maxime Létard Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Week-end musical et festif organisé par AMDSS Section Banda’Suzanne
Le samedi soir, soirée Bodega à partir de 20h, une soirée de folie avec la Banda’Suzanne et DJ Natee G .
Nombre de places limité à 650 pers. tarif unique en pré-vente: 10 € ou 15 € sur place.
Venez habillés en rouge et blanc !!!
Musique , fête et bonne humeur garanties!
Restauration payante sur place. Billetterie en ligne ou au V and B à Evron.
Le dimanche à 15h: show Banda. Entrée gratuite. .
Salle Maxime Létard Rue de la Rivière Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical and festive weekend organized by AMDSS Section Banda’Suzanne
L’événement SOIRÉE BODEGA ET SHOW BANDA Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons