Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais Givrés des Prés Casteide-Candau
Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais Givrés des Prés Casteide-Candau jeudi 20 août 2026.
Casteide-Candau
Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais
Givrés des Prés 625 chemin Falay Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Partagez une soirée authentique et conviviale à la ferme autour d’un bœuf à la broche cuit lentement au feu de bois. Dans une ambiance chaleureuse rythmée par des chants traditionnels béarnais, vous dégusterez un repas généreux mettant exclusivement à l’honneur les produits de notre terroir.
Repas Assiette de crudités Cuisse de bœuf à la broche et frites Fromage Glaces de la ferme.
Sur réservation. .
Givrés des Prés 625 chemin Falay Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
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English : Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais
L’événement Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn