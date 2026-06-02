Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais Givrés des Prés Casteide-Candau

Casteide-Candau

Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais

Givrés des Prés 625 chemin Falay Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Partagez une soirée authentique et conviviale à la ferme autour d’un bœuf à la broche cuit lentement au feu de bois. Dans une ambiance chaleureuse rythmée par des chants traditionnels béarnais, vous dégusterez un repas généreux mettant exclusivement à l’honneur les produits de notre terroir.

Repas Assiette de crudités Cuisse de bœuf à la broche et frites Fromage Glaces de la ferme.

Sur réservation. .

Givrés des Prés 625 chemin Falay Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

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English : Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais

L’événement Soirée Boeuf à la broche et Chants Béarnais Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn