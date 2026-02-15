Soirée Boeuf and Rock La Touchetière Cholet
Soirée Boeuf and Rock La Touchetière Cholet vendredi 20 février 2026.
Soirée Boeuf and Rock La Touchetière
41 rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le vendredi 20 février, à partir de 19h, profitez d’une soirée inédite à la Touchetière !
.
41 rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 55 03 crambaud@rgvgroupe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday, February 20, from 7pm, enjoy a unique evening at La Touchetière!
L’événement Soirée Boeuf and Rock La Touchetière Cholet a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Choletais