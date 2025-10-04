Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer Lévignac-de-Guyenne
Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer
Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Soirée repas Boeuf Bourguignon animée par le Sourire de Anne.
Cette soirée est au profit de la lutte contre le cancer.
Une bourriche est également organisée avec de nombreux lots à gagner !
Pensez à amener vos couverts
Réservations AVANT LE 28/09 (places limitées) .
Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 64 67
