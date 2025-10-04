Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer Lévignac-de-Guyenne

Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer Lévignac-de-Guyenne samedi 4 octobre 2025.

Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer

Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Soirée repas Boeuf Bourguignon animée par le Sourire de Anne.

Cette soirée est au profit de la lutte contre le cancer.

Une bourriche est également organisée avec de nombreux lots à gagner !

Pensez à amener vos couverts

Réservations AVANT LE 28/09 (places limitées) .

Salle des fêtes Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 64 67

English : Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer

German : Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer

Italiano :

Espanol : Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer

L’événement Soirée Boeuf Bourguignon, par l’association « Le sourire de Anne » au profit de la lutte contre le cancer Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-09-09 par OT du Pays de Duras CDT47