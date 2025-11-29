Soirée boeuf…. culinaire & instrumental ! Kerou Dava Fort-du-Plasne
Kerou Dava 6 coin d’aval Fort-du-Plasne Jura
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Samedi 29 novembre, au coin d’aval, c’est soirée boeuf… culinaire & instrumental !
– Pot-au-feu, sur réservation (10€)
– apportez une bouteille pour l’apéritif, ainsi que voix et instruments pour le boeuf !
Infos Doïna 06 69 00 40 64 .
Kerou Dava 6 coin d'aval Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 00 40 64
