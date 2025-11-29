Soirée boeuf musical La Barmacie Vaubecourt

Soirée boeuf musical

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Viens avec ton instrument, monte sur scène ou profite de l’ambiance musicale ! Tous niveaux bienvenus, ambiance festive et conviviale assurée.Tout public

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com

English :

Bring your instrument, get up on stage and enjoy the music! All levels welcome, with a festive, friendly atmosphere guaranteed.

German :

Bring dein Instrument mit, geh auf die Bühne oder genieße die musikalische Atmosphäre! Alle Niveaus sind willkommen, eine festliche und gesellige Atmosphäre ist garantiert.

Italiano :

Portate il vostro strumento, salite sul palco e godetevi la musica! Tutti i livelli sono benvenuti, con un’atmosfera amichevole e festosa garantita.

Espanol :

Trae tu instrumento, súbete al escenario y ¡disfruta de la música! Todos los niveles son bienvenidos, con un ambiente amistoso y festivo garantizado.

L’événement Soirée boeuf musical Vaubecourt a été mis à jour le 2025-11-11 par OT COEUR DE LORRAINE