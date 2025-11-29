Soirée boeuf musical La Barmacie Vaubecourt
Soirée boeuf musical La Barmacie Vaubecourt samedi 29 novembre 2025.
Soirée boeuf musical
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 18:00:00
Viens avec ton instrument, monte sur scène ou profite de l’ambiance musicale ! Tous niveaux bienvenus, ambiance festive et conviviale assurée.Tout public
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com
English :
Bring your instrument, get up on stage and enjoy the music! All levels welcome, with a festive, friendly atmosphere guaranteed.
German :
Bring dein Instrument mit, geh auf die Bühne oder genieße die musikalische Atmosphäre! Alle Niveaus sind willkommen, eine festliche und gesellige Atmosphäre ist garantiert.
Italiano :
Portate il vostro strumento, salite sul palco e godetevi la musica! Tutti i livelli sono benvenuti, con un’atmosfera amichevole e festosa garantita.
Espanol :
Trae tu instrumento, súbete al escenario y ¡disfruta de la música! Todos los niveles son bienvenidos, con un ambiente amistoso y festivo garantizado.
