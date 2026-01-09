Soirée boite chaude salle envergures Grande-Rivière Château
Soirée boite chaude
salle envergures 7 rue du bas, les piards Grande-Rivière Château Jura
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Soirée boite chaude à la salle envergures à Nanchez, à partir de 19h00.
Au menu
Salade, assiette de charcuterie, pomme de terre et Caquelon individuel d’edel de Cleron chaud, dessert glacé.
limité à 80pers, sur réservation.
Tarif 17€/pers. .
salle envergures 7 rue du bas, les piards Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 envergures39@gmail.com
