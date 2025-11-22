Soirée BONjolais Salle des fêtes Puttelange-lès-Thionville

Soirée BONjolais

Le Beaujolais nouveau ne se déguste pas seul à la soirée BONjolais. Profitez de la nouvelle cuvée mais également de crus d’exception afin de le découvrir dans sa version haut de gamme avec les crus Chénas, Juliénas ou encore Moulin-à-Vent. Pour accompagner le tout, un repas complet vous est proposé avec du boeuf bourguignon, du fromage et une tarte aux fruits. Côté ambiance, le groupe Roule ma poule vous assure des rythmes endiablés pour rendre la soirée encore plus festive.

Réservez vite votre place sur le site Helloasso, lien disponible sur la page Facebook.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.*Tout public

Salle des fêtes 25 rue principale Puttelange-lès-Thionville 57570 Moselle Grand Est +33 6 15 89 61 03 diverticatt@gmail.com

English :

Beaujolais nouveau isn’t just for tasting at the BONjolais evening. Enjoy not only the new cuvée, but also exceptional crus to discover its top-of-the-range version, including Chénas, Juliénas and Moulin-à-Vent. A full meal will be served to accompany the wine, with beef bourguignon, cheese and fruit tart. As for the atmosphere, the group Roule ma poule will provide a frenzied beat to make the evening even more festive.

Reserve your place now on the Helloasso website, link available on the Facebook page.

*Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.*

German :

Der Beaujolais nouveau wird beim BONjolais-Abend nicht allein verkostet. Genießen Sie den neuen Jahrgang, aber auch außergewöhnliche Crus, um ihn in seiner Spitzenversion mit den Crus Chénas, Juliénas oder auch Moulin-à-Vent zu entdecken. Dazu wird Ihnen eine komplette Mahlzeit mit Boeuf Bourguignon, Käse und Obstkuchen angeboten. Was die Stimmung angeht, sorgt die Gruppe Roule ma poule für heiße Rhythmen, um den Abend noch festlicher zu gestalten.

Reservieren Sie schnell Ihren Platz auf der Helloasso-Website, der Link ist auf der Facebook-Seite verfügbar.

*Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.*

Italiano :

Il Beaujolais nouveau non è solo da degustare durante la serata BONjolais. Assaggiate le nuove cuvée e i cru d’eccezione per scoprire i vini di alta gamma Chénas, Juliénas e Moulin-à-Vent. Per accompagnare il tutto, sarà servito un pasto completo, con bourguignon di manzo, formaggio e crostata di frutta. Per quanto riguarda l’atmosfera, il gruppo Roule ma poule proporrà ritmi frenetici per rendere la serata ancora più festosa.

Prenotate subito il vostro posto sul sito di Helloasso, il cui link è disponibile sulla pagina Facebook.

*L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione*

Espanol :

El Beaujolais nouveau no sólo se degusta en la velada BONjolais. Disfrute de la nueva cuvée así como de crus excepcionales para descubrir los vinos de gama alta de Chénas, Juliénas y Moulin-à-Vent. Para acompañar todo esto, se servirá una comida completa que incluirá bourguignon de ternera, queso y tarta de frutas. En cuanto al ambiente, el grupo Roule ma poule pondrá unos ritmos frenéticos para que la velada sea aún más festiva.

Reserve rápidamente su plaza en el sitio web de Helloasso, enlace disponible en la página de Facebook.

*El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación*

L’événement Soirée BONjolais Puttelange-lès-Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CATTENOM ET ENVIRONS