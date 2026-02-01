Soirée Bonne Franquette Senonches
Soirée Bonne Franquette Senonches samedi 21 février 2026.
Soirée Bonne Franquette
Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 24 – 24 – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21 00:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas. Une soirée bonne franquette animée par l’orchestre IDHEM.
Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas. Une soirée bonne franquette animée par l’orchestre IDHEM. 24 .
Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 67 32 57 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share a convivial moment over a good meal. The IDHEM orchestra will entertain you.
L’événement Soirée Bonne Franquette Senonches a été mis à jour le 2026-01-30 par OTs DU PERCHE