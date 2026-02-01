Soirée Booklovers Crépy-en-Valois
Soirée Booklovers Crépy-en-Valois vendredi 13 février 2026.
Soirée Booklovers
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise
Célébrons l’amour des livres ensemble !
Vendredi 13 février
A partir de 20h
2€ Sur inscription
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
English :
Let’s celebrate the love of books together!
? Friday February 13
? Starting at 8pm
? 2? Registration required
