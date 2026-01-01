Soirée Boom années 90 My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe
Soirée Boom années 90 My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Boom années 90
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-01-30 19:30:00
Prépare toi à remonter le temps et à revivre la décennie la plus culte !
On t’invite à une Boom spéciale année 90, là où les tubes s’enchainent, les baskets brillent et les chorées improvisées font le show.
English :
Get ready to go back in time and relive the most cult decade ever!
We’re inviting you to a special ’90s Boom, where the hits keep coming, the sneakers shine and the impromptu choruses make the show.
