Soirée « BOOM » avec Judith & Co ! Samedi 28 mars, 20h00 Le [K]Rabo Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:30:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Après le Bal Monstre, ce sera “la Boom” des familles ! Venez faire vibrer le Dance Floor sur des rythmes endiablés et sous la boule à facettes. Il y aura des crêpes, des Galettes et des paillettes !