Soirée boom Gertwiller

Soirée boom

86 rue principale Gertwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 23:59:00

Date(s) :

2026-02-13

Sous les boules à facettes et les projecteurs, les enfants (et les plus grands !) sont attendus pour célébrer la fin de semaine dans une ambiance disco et festive.

Préparez vos plus beaux pas de danse !

L’association de parent d’élèves Hansel et Gretel vous invite à sa boum after school avec D’Jerem.

86 rue principale Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est assoc.hanseletgretel@gmail.com

English :

Under disco balls and spotlights, children (and adults!) are expected to celebrate the weekend in a festive, disco atmosphere.

