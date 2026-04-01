Soirée boom pour les enfants Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet
Soirée boom pour les enfants Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet mercredi 15 avril 2026.
Châtillon-sur-Thouet
Soirée boom pour les enfants
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:20:00
fin : 2026-04-15 20:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Soirée boom pour les enfants !
Inscription obligatoire .
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
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English : Soirée boom pour les enfants
L’événement Soirée boom pour les enfants Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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