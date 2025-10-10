Soirée « Bord de Scène » Cello Woman Association APEER Tilly

Soirée « Bord de Scène » Cello Woman Association APEER Tilly vendredi 10 octobre 2025.

Début : 2025-10-10 19:00:00

Dans son nouveau spectacle, Cello Woman, autrice, compositrice et interprète, nous entraîne au cœur de sa colère. Elle nous partage sa traversée de la vie, ses joies, ses humeurs et ses contradictions.

Toujours complice avec son violoncelle, elle est royalement accompagnée par le rock flamboyant de Martial Bort et de ses guitares.

On se sent rejoint, compris, humain et heureux de l’être !

