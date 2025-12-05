Soirée Bord de Scène Éloge du Trouble Association APEER Tilly

Soirée Bord de Scène Éloge du Trouble

Association APEER 2 route Vernon Tilly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Rejoignez l’association Les Hirondelles le vendredi 5 décembre pour une soirée exceptionnelle, organisée dans le cadre des soirées Bord de Scène , en partenariat avec l’association APEER.

Un hommage à la fragilité humaine, un message d’espoir et une invitation à ouvrir le dialogue sur la santé mentale.

Performance artistique polymorphe qui mêle théâtre, danse et chant pour explorer la complexité des troubles bipolaires.

À travers un univers décalé, parfois déroutant, le spectacle fait vibrer les contradictions entre chaos et lumière, humour et émotion, réel et hallucination.

Cette création propose une expérience sensorielle et émotionnelle intense, où le vécu de la maladie mentale est restitué avec force et sensibilité, remettant en cause les représentations traditionnelles souvent stigmatisantes.

Pour prendre les places c’est déjà possible en suivant ce lien

https://www.helloasso.com/associations/asso-les-hirondelles/evenements/eloge-du-trouble-bord-de-scene .

Association APEER 2 route Vernon Tilly 27510 Eure Normandie

English : Soirée Bord de Scène Éloge du Trouble

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Bord de Scène Éloge du Trouble Tilly a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération