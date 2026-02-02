Soirée Boum Party à Chauray

66 Rue Victor Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Nouveauté, l’école de danse de Chauray organise sa grande BOUM !

Vendredi 20 février 2026 Salle des fêtes de Chauray De 19h00 à 23h00

Entrée à 3€

Une envie de grignoter? Restauration sur place sous réservation obligatoire via HelloAsso!

Une buvette sera également présente, il y aura de la bière et des softs.

Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents et pour toute la soirée!

De plus, la soirée sera maintenue sous condition d’un minimum de 200 personnes inscrites. Si ce n’est pas le cas, un remboursement sera effectué. .

66 Rue Victor Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Boum Party à Chauray

L’événement Soirée Boum Party à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Niort Marais Poitevin