Soirée Bourbonnaise Rue de Valgreghentino Saint-Rémy-en-Rollat

Soirée Bourbonnaise

Rue de Valgreghentino Centre Socio Culturel Saint-Rémy-en-Rollat Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Bal seul

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

Venez passer une soirée en compagnie des Pastouriaux de Rollat ! Cette soirée musicale sera placée sous le signe du folklore et de la musique traditionnelle, offrant un moment de convivialité pour tous.

English :

Come and spend an evening with Les Pastouriaux de Rollat! This musical evening will be dedicated to folklore and traditional music, offering a moment of conviviality for all.

