Soirée Bourbonnaise Rue de Valgreghentino Saint-Rémy-en-Rollat samedi 28 février 2026.
Rue de Valgreghentino Centre Socio Culturel Saint-Rémy-en-Rollat Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:59:00
2026-02-28
Venez passer une soirée en compagnie des Pastouriaux de Rollat ! Cette soirée musicale sera placée sous le signe du folklore et de la musique traditionnelle, offrant un moment de convivialité pour tous.
Rue de Valgreghentino Centre Socio Culturel Saint-Rémy-en-Rollat 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 41 71 26 pastouriaux@free.fr
English :
Come and spend an evening with Les Pastouriaux de Rollat! This musical evening will be dedicated to folklore and traditional music, offering a moment of conviviality for all.
L’événement Soirée Bourbonnaise Saint-Rémy-en-Rollat a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations