Soirée Bourbonnaise Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier
Soirée Bourbonnaise Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier samedi 8 novembre 2025.
Soirée Bourbonnaise
Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Plongez dans l’ambiance du Bourbonnais ! Le Comité des Fêtes de Toulon-sur-Allier vous invite à sa Soirée Bourbonnaise animée par Fou Allier Sonorisation repas typique, musique et convivialité au rendez-vous !
.
Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com
English :
Immerse yourself in the Bourbonnais atmosphere! The Comité des Fêtes de Toulon-sur-Allier invites you to its Soirée Bourbonnaise hosted by Fou Allier Sonorisation: a typical meal, music and conviviality!
German :
Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Bourbonnais! Das Festkomitee von Toulon-sur-Allier lädt Sie zu seinem Bourbonnaise-Abend ein, der von Fou Allier Sonorisation moderiert wird: typisches Essen, Musik und Geselligkeit stehen auf dem Programm!
Italiano :
Immergetevi nell’atmosfera del Bourbonnais! Il Comité des Fêtes di Toulon-sur-Allier vi invita alla sua Serata Bourbonnais, ospitata da Fou Allier Sonorisation: un pasto tipico, musica e convivialità!
Espanol :
¡Sumérjase en el ambiente del Bourbonnais! El Comité des Fêtes de Toulon-sur-Allier le invita a su Velada Bourbonnais, organizada por Fou Allier Sonorisation: comida típica, música y convivencia
L’événement Soirée Bourbonnaise Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région