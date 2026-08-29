AGENDA · La Vergne
Soirée Bourguignon Le Saint Martin La Vergne
vendredi 20 novembre 2026 · Le Saint Martin · La Vergne
Informations pratiques
La Vergne
Soirée Bourguignon
Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Venez partager un moment convivial et gourmand autour d’un plat réconfortant Bourguignon
.
Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Soirée Bourguignon La Vergne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à La Vergne (Charente-Maritime)
- Soirées gourmandes La Vergne Le Saint Martin La Vergne 9 octobre 2026