Soirée Bourguignon Le Saint Martin La Vergne

vendredi 20 novembre 2026 · Le Saint Martin · La Vergne

Informations pratiques

La Vergne

Soirée Bourguignon

Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Venez partager un moment convivial et gourmand autour d’un plat réconfortant Bourguignon

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Le Saint Martin 2 chemin du Prieuré La Vergne 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 96

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English :

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L’événement Soirée Bourguignon La Vergne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge