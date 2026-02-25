Soirée bourguignon Maison du temps libre Rochechouart

Soirée bourguignon

Maison du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Rendez-vous à la Maison du Temps Libre à Rochechouart pour un moment gourmand et chaleureux.

Rejoignez l’association ROC FOOT de Rochechouart pour une soirée conviviale placée sous le signe de la gastronomie bourguignonne ! Dans une ambiance chaleureuse et musicale avec DJ Chris. Au menu savourez une terrine de campagne, un bœuf bourguignon fondant accompagné de son gratin Dauphinois, un plateau de fromages affinés, un buffet pâtissier gourmand, et terminez en douceur avec un café.

Réservation obligatoire.

Une soirée pour partager, déguster et s’amuser entre amis ou en famille. .

