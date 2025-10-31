Soirée Bourguignon Vicq-sur-Breuilh

Soirée Bourguignon

Le bourg Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

L’association Vicq’Envies vous invite à passer un bon moment en famille ou entre amis à la salle des fêtes de Vicq sur Breuilh à l’occasion de sa soirée Bourguignon, animée par POLLUX.

Réservations obligatoires. .

Le bourg Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 66 74 35

