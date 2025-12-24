Soirée Bourguignonne à La Maison Verneuil, La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Soirée Bourguignonne à La Maison Verneuil

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Une soirée dédiée aux saveurs emblématiques de la Bourgogne. Cuisine de terroir, produits généreux et ambiance authentique pour célébrer la gastronomie locale dans un cadre convivial et chaleureux. .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr

