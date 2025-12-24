Soirée Bourguignonne à La Maison Verneuil, La Maison Verneuil Paray-le-Monial
Soirée Bourguignonne à La Maison Verneuil, La Maison Verneuil Paray-le-Monial samedi 17 janvier 2026.
Soirée Bourguignonne à La Maison Verneuil
La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Une soirée dédiée aux saveurs emblématiques de la Bourgogne. Cuisine de terroir, produits généreux et ambiance authentique pour célébrer la gastronomie locale dans un cadre convivial et chaleureux. .
La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Bourguignonne à La Maison Verneuil
L’événement Soirée Bourguignonne à La Maison Verneuil Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I