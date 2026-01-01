Soirée Bourguignonne Salle des Fêtes Lacanche

Soirée Bourguignonne

Salle des Fêtes 2 Rue Hubert Coste Lacanche Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée Bourguignonne et années 80.

Menu comprenant apéritif, jambon persillé, Boeuf bourguignon et gratin dauphinois, dessert et café.

Inscription obligatoire avant le 23 janvier et paiement à la réservation. .

Salle des Fêtes 2 Rue Hubert Coste Lacanche 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 53 61 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Bourguignonne

L’événement Soirée Bourguignonne Lacanche a été mis à jour le 2026-01-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)