Soirée Bourguignonne Salle des Fêtes Lacanche samedi 31 janvier 2026.
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Soirée Bourguignonne et années 80.
Menu comprenant apéritif, jambon persillé, Boeuf bourguignon et gratin dauphinois, dessert et café.
Inscription obligatoire avant le 23 janvier et paiement à la réservation. .
Salle des Fêtes 2 Rue Hubert Coste Lacanche 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 53 61 03
